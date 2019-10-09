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Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Asayiş 09.10.2019, 00:23 09.10.2019, 11:37
İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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