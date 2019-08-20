Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapısına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Asayiş 20.08.2019, 09:45 20.08.2019, 09:58
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapısına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 4’ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale, İstanbul ve Ordu’da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#karar #gözaltı #asker #operasyon #FETÖ #asayiş #Kocaeli
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:47
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@