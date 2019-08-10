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Kocaeli’de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 10.08.2019, 21:43
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensubunun elindeki telefonu almaya çalışan bir polis memuru, ‘Benim olduğum yerde görüntü çekemezsin’ dedi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise basın mensubunun görevini yaptığını belirterek polis memuruna müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(İsmail Yıldır/İHA)
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