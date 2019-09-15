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Kocaeli’de acil serviste kimyasal madde paniği
Yalova’da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı Kocaeli’deki Karamürsel Devlet Hastanesi’nde tedbir amacı ile acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar tedbir amacı ile kapatıldı.
Asayiş 14.09.2019, 22:45 14.09.2019, 23:32
Yalova’da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı Kocaeli’deki Karamürsel Devlet Hastanesi’nde tedbir amacı ile acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar tedbir amacı ile kapatıldı.
Yaşanan durum nedeni ile acil servis ünitesinin girişine şerit çekildi. Hastaneye gelen hastalar ise polikliniklere yönlendirildi. Acil servis ünitesinde bulunan ekipler ise kimyasal maddenin etkisinin giderilmesi için çalışma başlattı. Hastanede bulunan ekipler çalışmalarını sürdürürken, kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından hastanenin acil servis ünitesinin giriş ve çıkışlarının tekrar açılacağı öğrenildi.
(Murat Kanber - Uğur Buber/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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