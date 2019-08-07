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Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 07.08.2019, 19:56 07.08.2019, 20:43
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerinin ildeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, geçmiş tarihlerde Suriye’de DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen bulunan 4 şüphelinin Başiskele’de olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda F.E., İ.E., A.H. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyetine götürülen 4 şahsın, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

#Kocaeli #Kocaelide DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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