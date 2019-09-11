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Kocaeli’de FETÖ’nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Asayiş 11.09.2019, 10:53 11.09.2019, 11:07
Kocaeli’de FETÖ’nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
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Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan aranan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen ve örgütün sivil kanadında yer aldığı iddia edilen şüpheliler işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Sivil yapılanma #FETÖ operasyonu #Kocaeli
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