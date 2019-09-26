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Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda makaslayan tır kazaya karışarak tünel girişini trafiğe kapattı. Bir başka tırın da karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Asayiş 24.09.2019, 09:08 24.09.2019, 09:18
Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda makaslayan tır kazaya karışarak tünel girişini trafiğe kapattı. Bir başka tırın da karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza sabak 06.30 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Seka Tüneli girişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 39 BE 245 plakalı tır, Seka Tünel girişinde kontrolden çıkarak yol ortasındaki işaret direğine çarptıktan sonra makaslayarak yol ortasında kaldı. Makaslayan tıra, arkadan gelen İ.Y. idaresindeki 34 ZT 6016 plakalı bir başka tır çarpınca yol tamamen trafiğe kapandı. Kazada işaret direğine çarparak makaslayan tırın sürücüsü E.A. araç içinde sıkışarak yaralandı.

2 TIR ÇARPIŞTI SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü E.A., ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tamamen trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı.

TAMAMEN KAPANAN YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Trafiğe kapanan yolda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Seka Tünel girişinde kaza yapan tır nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılmasını bekleyen trafikteki diğer araçların tamamen durduğu görünüyor. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda ulaşım zaman zaman yan yoldan veriliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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