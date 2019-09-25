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Kocaeli’de sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi
Kocaeli’de yurt geneli ile eş zamanlı yapılan denetimlerde araçta sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi.
Asayiş 25.09.2019, 18:07
Kocaeli’de yurt geneli ile eş zamanlı yapılan denetimlerde araçta sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi.
Denetimlerde 660 araç kontrol edilirken 143 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 48 bin 431 TL para cezası uygulandı. 17 araç ise trafikten men edildi.(İHA)
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