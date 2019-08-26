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Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi
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Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi

Güngören’de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi. Adliye binasına giren Hülya Ören, "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum, o beni öldürecekti" dedi.

Asayiş 26.08.2019, 12:46 26.08.2019, 13:38
Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi
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Güngören’de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi. Adliye binasına giren Hülya Ören, "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.

Olay, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün akşam yaşandı. Hülya Ören, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören’i bıçaklayarak öldürdü. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan Ören, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Bakırköy Adliyesi’ne getirilen Hülya Ören basın mensuplarının ’kocanızı neden öldürdünüz’ sorusu üzerine "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.

(İHA)

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#adliye #hülya ören #Güngören #asayiş #kadir ören
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