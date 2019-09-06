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Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı
Konya’da kocasını kafasına keserle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 06.09.2019, 22:46
Konya’da kocasını kafasına keserle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Fadik S., Konya Adliyesine sevk edildi. Fadik S. çıkarıldığı mahkemece "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İbrahim Yetkin/İHA)
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