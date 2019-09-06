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Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı

Konya’da kocasını kafasına keserle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 06.09.2019, 22:46
Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı

Konya’da kocasını kafasına keserle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak’ta bir apartmanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Fadik S. (47), 28 yıllık kocası Veysel S.ile kendisini kıskandığı için sürekli tartışma yaşadı. Veysel S., öğle saatlerinde yaşadıkları apartmana yeni taşınan komşularına camdan bakan karısı Fadik S.’yi görünce karısına küfür etti. Olayın ardından Fadik S. kocasıyla bir süre tartıştı. Fadik S. akşam eşi Veysel S.uyuduktan sonra eline aldığı keserle kocasının kafasına vurarak öldürdü. Fadik S., polisi arayarak "kocamı öldürdüm" diyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri Veysel S.’yikanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde Veysel S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik S., Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Fadik S., Konya Adliyesine sevk edildi. Fadik S. çıkarıldığı mahkemece "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)
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