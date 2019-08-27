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Kocasının pompalı tüfekle vurduğu kadın kurtarılamadı

Mersin’in Erdemli ilçesinde ayrı yaşadığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 27.08.2019, 12:19
Kocasının pompalı tüfekle vurduğu kadın kurtarılamadı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde ayrı yaşadığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Cezaevi Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hasan G., bir süredir ayrı yaşadığı ve esnaflık yapan eşi Ayşe G.’nin işlettiği bakkala gelip tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan G., eşi Ayşe G.’ye pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaralayıp aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Ağır yaralanan Ayşe G. Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Ayşe G. hayatını kaybetti.

Hasan G.’nin ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

(İHA)
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