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Komandolarımız Suriye sınır hattında!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı. Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay’a gönderilen komando, zırhlı...

Asayiş 08.10.2019, 00:34 08.10.2019, 01:00
Komandolarımız Suriye sınır hattında!
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KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay’a gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#askeri sevkiyat #kilis #sınır birliklerine takviye
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