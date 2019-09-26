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Konteyner tırdan böyle düştü: Faciadan dönüldüğü anlar kamerada

Bursa’da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da yaya bulunmaması faciayı önledi.

Asayiş 26.09.2019, 09:42
Konteyner tırdan böyle düştü: Faciadan dönüldüğü anlar kamerada

Bursa’da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da yaya bulunmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik’ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir’e doğru yola çıkan 16 plakalı tırın şoförü İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi. tırın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı tırın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da insan olmaması faciayı önledi. Konteyner ise bir süre sonra kaldırılarak karayolu trafiğe açıldı.

(Ali Karatekin/İHA)
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