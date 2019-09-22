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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı

Kayseri’de kontrolden çıkan aracın dere yatağına uçması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Asayiş 22.09.2019, 10:31
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı

Kayseri’de kontrolden çıkan aracın dere yatağına uçması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Sazak mevkisi yakınlarında Ömer U.’nu kullandığı 41 UD 011 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda dere yatağına uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla dere yatağından çıkarılan yaralılar, Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

(İHA)
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