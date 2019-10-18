Son Dakika
Çankırı’da trafik kazası: 34 yaralı
MSB: ''Van Çaldıran sınır bölgesinden acı haber''
Mehmet Balıkçılar Nusaybin Belediye Başkanlığına atandı
Kaldırıma çarpan araç şaha kalkıp takla attı
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80
Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor

Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Konya’da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 16.10.2019, 08:47 16.10.2019, 09:26
Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Konya’da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya - Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Kuş (17) ile Mehmet Dönmez (20) savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki yaralıyı ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Kuş (17) ile Mehmet Dönmez (20) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İY-FM-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #motosikler #otomobil #konya
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:39
İkindi 15:41
Akşam 18:12
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@