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Konya merkezli ByLock operasyonunda 29 gözaltı kararı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ’ByLock’ kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Asayiş 17.09.2019, 09:35 17.09.2019, 09:51
Konya merkezli ByLock operasyonunda 29 gözaltı kararı
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Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ’ByLock’ kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı ve "Bylock" programı kullandıkları ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen öğretmen, avukat, doktor gibi farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 10’u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli Eskişehir, İstanbul, Erzurum ve Erzurum’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#FETÖ #asayiş #ByLock operasyonu #konya
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