Konya’da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Konya’nın Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, belediyede uğradığı silahla saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Olay, Ereğli Belediyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, belediye binasında koridorda bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Atçeken, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atçeken’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

(İHA)