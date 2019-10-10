Konya’da iki kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Afyonkarahisar Karayolunun 55. kilometresi Kadınhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Kadınhanı istikametine seyir halinde olan Y.T. idaresindeki 06 FD 7029 plakalı kamyonet ile Kadınhanı’ndan Konya istikametine seyir halinde olan C.B. idaresindeki 42 ABY 370 plakalı kamyonet ilçe çıkışındaki kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan 4 kişiyi çıkartırken, yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan diğer yaralılar ise çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Y.T ile diğer yolculardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlardan birinin motorunun yola savrulduğu görüldü. Olay yerindeki çalışmaların ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İbrahim Yetkin - Refik Fidan/İHA)
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