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Konya’da silah fabrikasında büyük yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Mühimmatın da bulunduğu fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ve 2 adet helikopter müdahale ediyor.

Asayiş 30.07.2019, 11:02 30.07.2019, 11:39
Konya’da silah fabrikasında büyük yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Mühimmatın da bulunduğu fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ve 2 adet helikopter müdahale ediyor.

Türkiye’nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya ve Burdur’dan helikopter sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(Ali Rıza Önses /İHA)

#Konyada silah fabrikasında büyük yangın
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