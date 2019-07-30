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Konya’da silah fabrikasında büyük yangın
Konya’nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Mühimmatın da bulunduğu fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ve 2 adet helikopter müdahale ediyor.
Asayiş 30.07.2019, 11:02 30.07.2019, 11:39
Konya’nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Mühimmatın da bulunduğu fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ve 2 adet helikopter müdahale ediyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
(Ali Rıza Önses /İHA)
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