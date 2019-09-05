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Köpeğe ateş ederken kuzen katili odu
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 05.09.2019, 20:38 05.09.2019, 20:49
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)
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