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Köpeği ezip geçen sürücü yakalandı

Ümraniye’de yol ortasında yatan köpeği ezerek ölümüne sebep olan sürücü polis tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 09.10.2019, 12:54 09.10.2019, 13:02
Köpeği ezip geçen sürücü yakalandı

Ümraniye’de yol ortasında yatan köpeği ezerek ölümüne sebep olan sürücü polis tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye’de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ezmiş ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti. Veterinere götürülen köpek ise kurtarılamamıştı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Adının Hasan Ç. (27) olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından Sancaktepe İnönü Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #ümraniye #istanbul
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