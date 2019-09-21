Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu
Samsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.
Samsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.
Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.
KÖPEĞİN KOVALADIĞI KÜÇÜK ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI
KONTROLÜNÜ KAYBEDEN OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ TIRLARA ÇARPTI
Bir başka kaza ise Samsun-Ankara karayolu üzerinde 27 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi. Karayolu üzerinde iki tır yan yana seyir halindeyken geriden gelen bir otomobil kontrolünü kaybetmesi sonucu şerit değiştiren tırın önüne savruldu. Daha sonra diğer tıra da çarpan otomobil tırın refüje çıkmasına neden oldu. Kontrolünü kaybeden tır aydınlatma lambasına çarparak durabildi.
(Barış Gök/İHA)
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