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Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan tutuklandı

Samsun’da annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genci "Niye bakıyorsun" tartışmasında bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 15.09.2019, 19:27 15.09.2019, 20:10
Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan tutuklandı
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Samsun’da annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genci "Niye bakıyorsun" tartışmasında bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. (25), annesi Esin E. ile birlikte akşam üzeri köpeğini dışarıya gezdirmeye çıkardı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir şahıs Burak E.’ye “Niye bakıyorsun?" diyerek genç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Burak E., 3 bıçak darbesiyle yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ö.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#tutuklama #mahkeme #bıçak #samsun
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