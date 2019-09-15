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Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı

Samsun’da, annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genç, yoldan geçen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

Asayiş 14.09.2019, 22:48 14.09.2019, 23:33
Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı
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Samsun’da, annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genç, yoldan geçen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. (25), annesi Esin E. ile birlikte akşamüzeri köpeğini dışarıya gezdirmeye çıkardı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir şahıs Burak E.’ye “Niye bakıyorsun?" dedi ve genç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Burak E. 3 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan zanlıyı olay yerinde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Burak E. ise sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Barış Gök/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dehşet #köpek #bıçaklı saldırı #samsun
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