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Köpeğini motosiklete bağlayan kadına tepki

Muğla’nın Dalaman ilçesinde köpeğini motosikletine bağlayıp götüren kadına, çevredekiler tepki gösterdi.

Asayiş 30.07.2019, 23:07 30.07.2019, 23:34
Köpeğini motosiklete bağlayan kadına tepki

Köpeğini motosiklete bağlayan kadına tepki

Muğla’nın Dalaman ilçesinde köpeğini motosikletine bağlayıp götüren kadına, çevredekiler tepki gösterdi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, babasıyla eve dönmekte olan Merve Uluyazı, bir kadının motosikletinin arkasına köpeğini bağladığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Gördüğü duruma üzülen Uluyazı, kadın sürücüyü kayda aldı. Kadın sürücü ise, “Yakın mesafeye gidiyorum” diyerek kendini savundu.

(İHA)

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