Köpeklerden kaçmaya çalışan gence araba çarptı
Düzce’de kendisine saldıran köpeklerden kaçmak için yola atlayan bir genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Köpeklerin gence saldırması ve kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce’de kendisine saldıran köpeklerden kaçmak için yola atlayan bir genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Köpeklerin gence saldırması ve kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Düzce-Akçakoca D-655 karayolu Beyciler kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Üniversitesi öğrencisi Furkan Kuşçu (20) yolun karşısına geçmek için ışıkların yanmasını beklerken yol kenarında bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Furkan Kuşçu köpeklerden kurtulamayacağını anlayınca karayoluna doğru koşmaya çalıştı. Bu sırada Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan S.B.’nin kullandığı 06 M 3318 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Furkan Kuşçu’ya çarptı.
Başıboş köpeklerin Furkan Kuşçu’ya saldırması ve kaza anı ise çevrede bulunan mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar ise, “Yol kenarında genç bekliyordu. Bu sırada başıboş köpekler, gence saldırmaya başladı. Genç ayağı ile köpekleri kovmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kaçmak için yola fırladı. Bu esnada yoldan geçmekte olan otomobil çarptı” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.(Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)
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