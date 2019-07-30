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Koşarken 4 metreden boşluğa düştü
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, koşarak ilerlediği sırada meydan projesindeki otoparkın inşaat alanındaki boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Asayiş 30.07.2019, 22:41
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, koşarak ilerlediği sırada meydan projesindeki otoparkın inşaat alanındaki boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Öte yandan, inşaat alanı olmasına rağmen insanlar tarafından sıklıkla kullanılan meydanda yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.(İHA)
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