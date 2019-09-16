Kosova’dan getirilen FETÖ üyelerinin yargılanmasına başlandı

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirilen sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina’nın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kosova istihbaratı ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanıp Türkiye’ye getirilen ve tutuklanan Mustafa Erdem ile Yusuf Karabina hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Erdem, Yusuf Karabina ve avukatları katıldı.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLSEYDİM YAPMAZDIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Erdem, “Ben bu okullarda sadece ailemi geçindirmek için görev yaptım. Bunun dışında görevim olmadı, suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Bank Asya’ya para yatırdığı iddiasına ilişkin konuşan sanık Erdem, “İhtiyaçlarım için bu hesabı kullandım. Emir ve yönlendirmelerle değil. Böyle bir şeyin suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Talimatla para yatırmadım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

MAHKEME BAŞKANI İLE TARTIŞMA YAŞANDI

Sanık Mustafa Erdem’in ardından söz alan sanık avukatı Özgür Deniz Özsatıcı, iddianamenin gerçek dışı olduğunu belirterek, iadesini istedi. Avukat Özsatıcı’nın iddianamenin iadesini istemesi üzerine mahkeme başkanı Mahmut Başbuğ ve avukat Özsatıcı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sanık Erdem’in gözlerinin kapatılmış bir şekilde ülkeye getirilmesinin suç olduğunu belirten avukat Özsatıcı, bir sonraki celse tanık K.A.’nın dinlenmesini isteyerek, sanık Mustafa Erdem’in tahliyesini talep etti.

"DEVLETİMİN YANINDA KALACAĞIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Karabina, “23 yıldır yurt dışında çalışıyorum. Oraya kaçarak gitmedim. Kanunsuz ve tutuklama gerektirecek bir iş yapmadım. T.C. kimlik numaramı gururla taşıyorum” dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Kosova’dan getirilen örgüt yöneticilerine ilişkin sözleriyle ilgili konuşan sanık Karabina, “Açıklamaları beni bağlamaz” dedi. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Karabina, “Ben suçsuzum. Hiçbir suça bulaşmadım. Karar ne olursa olsun devletimin yanında kalacağım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Sanığın ardından söz alan avukatı Özgür Deniz Özsatıcı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti göz önüne alınarak tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Ara kararının açıklayan mahkeme heyet, sanık Mustafa Erdem’i ‘Uluslararası casusluk’ suçundan tahliye etti ancak diğer suçlar yönünden tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Yusuf Karabina’nın da suçunun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Erdem’in Gülistan Eğitim Kurumları’nda müdürlük yaptığı sırada örgütsel faaliyet yürüttüğü kaydedilirken, örgüt talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığı ve örgütün haberleşme programları Bylock ve Falcon’u kullandığı belirtildi.

İddianamede, sanık Yusuf Karabina’nın Gülistan Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Mehmet Akif Koleji’nde müdürlük yaptığı sırada örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtildi. Sanık Karabina’nın örgütün Kosova’daki faaliyetlerine yönelik birçok yazışmanın telefonunda yer aldığı vurgulandı.

Sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ‘Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ ve ‘Uluslararası casusluk’ suçundan 16 yıl 6 aydan 28 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

(İHA)