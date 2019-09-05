Son Dakika
Kovaladıkları otomobile kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 3 yaralı
İstanbul’un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi, İdealtepe Yolu Sokak’ta akşam saatlerinde çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine otomobil ile kaçan şahısları kovalayan silahlı kişi ya da kişiler üç kişinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı.
Asayiş 05.09.2019, 08:51
İstanbul’un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi, İdealtepe Yolu Sokak’ta akşam saatlerinde çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine otomobil ile kaçan şahısları kovalayan silahlı kişi ya da kişiler üç kişinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı.
KOVALAMACANIN KİLOMETRELERCE SÜRDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kurşun isabet ettiği tahmin edilen tekerleğin üzerinde bir süre giden araca dört kurşunun isabet ettiği, üç yaralıdan birisinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken; Olay Yeri İnceleme Ekipleri araç çevresinde ve içerisinde detaylı incelemesini yaparken polis, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.(İHA)
Yeni Sayımız