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Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü
Adıyaman’da köpekten kaçan 21 koyun fosseptik çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri 20 koyunu kurtarırken, 1 koyun telef oldu.
Asayiş 05.08.2019, 11:32
Adıyaman’da köpekten kaçan 21 koyun fosseptik çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri 20 koyunu kurtarırken, 1 koyun telef oldu.
21 koyunun bir anda çukura düştüğü gören koyunların sahibi koyunları kurtarmak istedi ama başaramayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen 21 koyundan 20’sini kurtarırken 1 koyun telef oldu.(Ahmet Arslantaş /İHA)
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