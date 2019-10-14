Kredi kartı borcunu ödemek için 4 kadını gasbettiği iddiası
Adana'da kredi kartı borcunu ödemek için 4 kadını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
ADANA (AA) - Adana'da kredi kartı borcunu ödemek için 4 kadını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 4 kadın, silah ve bıçakla tehdit edilerek 8 bin 650 liralarının bir kişi tarafından gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının eşkalini belirledi.
Ekipler kimliğini ve adresini tespit ettiği zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Kentteki bir dondurmacıda çalıştığı öğrenilen zanlı Mehmet Can Y. (21) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının kadınlarda aldığı paralarla kredi kartı borcunu ödediği öne sürüldü.
Bu arada şikayetçi kadınlar hakkında da "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
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