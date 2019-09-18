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Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde alışveriş merkezinden yola fırlayan küçük bir çocuk, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Asayiş 18.09.2019, 15:27 18.09.2019, 16:43
Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde alışveriş merkezinden yola fırlayan küçük bir çocuk, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Balıkpazarı Eski Atlas Sinemasının bulunduğu bölgede yaşanan olayda, ailesiyle alışveriş merkezine giden çocuk bir anda yola fırladı. O anda yoldan geçmekte olan otomobilin arka bölgesine çarpan çocuk, yere düştü. Birkaç saniye önce yola çıksa, otomobilin altında kalacağı görülen çocuğun, aracın arka bölümüne çarpması sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. 112 ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

(Hurşit Topal/İHA)

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