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Küçükçekmece’de kozmetik ürün deposunda yangın
Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir kozmetik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık iki saat sonra söndürüldü.
Asayiş 21.08.2019, 09:13
Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir kozmetik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık iki saat sonra söndürüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale devam ettiği sırada, kozmetik ürünlerinde yer yer patlamalar meydana geldiği duyuldu.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belli olacağı belirtildi.(Medeni Topaloğlu/İHA)
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