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Kula ilçesinde sucuk yüklü minibüs, tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 4 yaralı
Manisa’nın Kula ilçesinde sucuk yüklü minibüs, tıra arkadan çarptı. Kaza dolayısıyla savrulan sucuklar yolu kayganlaştırınca, aynı yönde seyreden bir otomobil refüje çarparak durabildi. Zincirleme kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Asayiş 11.10.2019, 00:01 11.10.2019, 00:11
Manisa’nın Kula ilçesinde sucuk yüklü minibüs, tıra arkadan çarptı. Kaza dolayısıyla savrulan sucuklar yolu kayganlaştırınca, aynı yönde seyreden bir otomobil refüje çarparak durabildi. Zincirleme kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Öte yandan tır sürücüsü Şükrü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü İmdat Balta (50) ve yolcu olarak bulunan Neriman Balta (48) ile Salih İhsan Balta (11), olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların karayolundan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hasan Yiğen/İHA)
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