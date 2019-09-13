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Kulp Belediyesine operasyon

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu hain saldırı sonrasında güvenlik güçleri tarafından Kulp Belediye Başkanlığına operasyon yapıldı. Özel harekat polisleri bina etrafında güvenlik önlemleri alırken, terör, asayiş ve organize suçlarla mücadele ekipleri ise belediye binasında arama başlattı.

Asayiş 13.09.2019, 18:24
Kulp Belediyesine operasyon
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu hain saldırı sonrasında güvenlik güçleri tarafından Kulp Belediye Başkanlığına operasyon yapıldı. Özel harekat polisleri bina etrafında güvenlik önlemleri alırken, terör, asayiş ve organize suçlarla mücadele ekipleri ise belediye binasında arama başlattı.

Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil vatandaş şehit olmuş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede karadan ve havadan operasyon başlatırken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş çapta operasyon başlattı. Başlatılan operasyonlar kapsamında HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş Diyarbakır’da, HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin K. ile Belediye Fen İşleri Müdürü Şener A. ise Kulp ilçesinde göz altına alınmıştı. Operasyonları genişleten güvenlik kuvvetleri akşam saatlerinde Kulp Belediye Başkanlığına da operasyon düzenledi. Belediye binası etrafını çeviren özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken, terörle mücadele, asayiş ve organize suçlarla mücadele ekipleri de belediye binasında arama yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramaların devam ettiği belirtildi.

(Muhsin Taş/İHA)
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