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Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Asayiş 16.09.2019, 21:02 16.09.2019, 22:48
Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatılmıştı. Operasyon sonrasında aralarında HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP Kulp İlçe Başkanı ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#5 tutuklama #Hain saldırı #kulp
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