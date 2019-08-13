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Kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti
Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak bir markete giren dana, girdiği marketi yıkıp geçti. Markette alışveriş yapan müşteriler sağa sola kaçıştı.
Asayiş 12.08.2019, 23:12
Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak bir markete giren dana, girdiği marketi yıkıp geçti. Markette alışveriş yapan müşteriler sağa sola kaçıştı.
Yaşanılan korku ve panik dolu anları anlatan market sorumlularından Mehmet Bal, “Ofiste oturuyordum baktım bir gürültü geldi. Gürültüyü duyunca dışarı çıktım. Baktım müşteriler sağa, sola koşuşturuyor. Çıktım baktım reyonların arasında boğa geziyor. Ondan sonra ortada bir iki tur attıktan sonra çıkışta da camımızı patlatıp çıkıp gitti. Tabi panik çok oldu. Kaçışanlar falan oldu baya. Çok şükür kimsenin canına zarar gelmedi, tek mutluluğumuz o” diye konuştu.(İHA)
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