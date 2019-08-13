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Kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti

Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak bir markete giren dana, girdiği marketi yıkıp geçti. Markette alışveriş yapan müşteriler sağa sola kaçıştı.

Asayiş 12.08.2019, 23:12
Kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti

Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak bir markete giren dana, girdiği marketi yıkıp geçti. Markette alışveriş yapan müşteriler sağa sola kaçıştı.

Altınşehir Mahallesi’nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, yol kenarında bulunan bir marketin cam kapısını kırarak market içerisine girdi. Parçaladığı kapıdan giren dana market içerisinde dakikalarca koşturdu. Market içerisindeki reyonlarda yer alan ürünleri deviren dana vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Reyonlar arasında aniden karşılarına çıkan danayla karşılaşan müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı. Marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kurbanlık dana market çalışanları tarafından kovalanınca bu defa marketin bir başka cam kapısını parçalayarak dışarı çıktı. Markete girerek yaklaşık 7 bin TL zarara neden olan dana daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.

Yaşanılan korku ve panik dolu anları anlatan market sorumlularından Mehmet Bal, “Ofiste oturuyordum baktım bir gürültü geldi. Gürültüyü duyunca dışarı çıktım. Baktım müşteriler sağa, sola koşuşturuyor. Çıktım baktım reyonların arasında boğa geziyor. Ondan sonra ortada bir iki tur attıktan sonra çıkışta da camımızı patlatıp çıkıp gitti. Tabi panik çok oldu. Kaçışanlar falan oldu baya. Çok şükür kimsenin canına zarar gelmedi, tek mutluluğumuz o” diye konuştu.

(İHA)
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