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Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

Şişli’de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 12.08.2019, 12:00 12.08.2019, 12:08

Şişli’de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şişli Bomonti’de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun görenleri hayrete düşürdü. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Görüntülerde, koyunun nefes alabilmesi için bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor.

(İHA)

#istanbul #videolu haberler #kurban haberleri #Kurbanlık koyunu otomobil #Kurbanlık koyunu
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