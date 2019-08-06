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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Kurşun yağdırdılar !

Adana’da bir kişi otomobilinden indiği sırada 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Asayiş 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 09:58
Kurşun yağdırdılar !

Adana’da bir kişi otomobilinden indiği sırada 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uludağ otomobilinde indiği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Uludağ otomobilinde bulunan pompalı tüfekle bir el karşı tarafa ateş ettikten sonra yere kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uludağ’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Uludağ’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

15 TANE BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme yerde toplam 15 adet boş kovan bulurken Uludağ’ın pompalı tüfeğinden çıkan 1 adette boş kartuş buldu. Olayı gerçekleştiren 1 kişi Sümer Mahallesi 69080 sokak içerisinde yakalanırken diğer kişinin de arabayla kaçtığı tespit edildi. Olay da kullanılan tabancalardan birisi bir arabanın altında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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