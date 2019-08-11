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Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü
Nijerya’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye’ye döndü.
Asayiş 11.08.2019, 10:10 11.08.2019, 11:46
Nijerya’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye’ye döndü.
(Tuncer Cengiz/İHA)
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