Kuru yaprakları yakarken alevlerin arasında kalarak can verdi
Isparta’da evinin önündeki yaprakları yakarak temizlemek isteyen 92 yaşındaki kadın, ateş yaktığı esnada giysilerinin tutuşması sonucu alevlerin arasında yanarak can verdi.
Asayiş 10.10.2019, 21:44 10.10.2019, 22:06
Isparta’da evinin önündeki yaprakları yakarak temizlemek isteyen 92 yaşındaki kadın, ateş yaktığı esnada giysilerinin tutuşması sonucu alevlerin arasında yanarak can verdi.
Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, itfaiye yangını söndürdükten sonra talihsiz kadının yanarak öldüğünü tespit etti. Gülbeyaz’ın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan, evinde yalnız yaşadığı belirtilen Gülbeyaz’ın can verdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.(Feti Kılıç/İHA)
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