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Kuşadası Körfezi’nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 3’ü çocuk, 4’ü kadın toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 05.09.2019, 20:17
Kuşadası Körfezi’nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 3’ü çocuk, 4’ü kadın toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik ekipleri Özdere açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki İran uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
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