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Kuşadası'nda 30’u çocuk 85 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30’u çocuk, 17’si kadın toplam 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 22.09.2019, 21:15 22.09.2019, 22:04
Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30’u çocuk, 17’si kadın toplam 85 düzensiz göçmen yakalandı.
(İHA)
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