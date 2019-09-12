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Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu:13 gözaltı
Kuşadası’nda KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 insan kaçakçısı ve 6’sı çocuk 10 göçmen yakalandı.
Asayiş 12.09.2019, 16:12 12.09.2019, 16:19
Kuşadası’nda KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 insan kaçakçısı ve 6’sı çocuk 10 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi’nde bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü B.D. ile araç çevresinde bulunan 6’sı çocuk 10 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. KOM ekipleri, aynı anda Kuşadası girişinde bir araç içerisinde gözetleme yapan S.D. ve M.S. isimli iki kişiyi daha gözaltına aldı. İki araca da el koyan KOM ekipleri, gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı ile 10 yabancı uyruklu göçmeni işlemlerini yapmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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