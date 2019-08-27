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Kuşadası’nda 10’u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10’u çocuk, 11’i kadın 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 27.08.2019, 22:07
Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan görevlendirilen ekipler, Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki bir lastik botu durdurdu. Durdurulan lastik bot içerisindeki 25 Suriye, 9 Somali ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Kuşadası Marinası’na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
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