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Kuşadası’nda 33 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8’i çocuk, 7’si kadın toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 31.08.2019, 14:53
Kuşadası’nda 33 kaçak göçmen yakalandı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8’i çocuk, 7’si kadın toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
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