Kuşadası’nda 45 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 9’u çocuk, 10’u kadın toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik uçağı tarafından Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
Asayiş 07.10.2019, 23:50
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