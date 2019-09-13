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Kuşadası’nda yürek burkan görüntü

Umuda yolculuk için her yolu deneyen göçmenlerin içinde kundaktaki çocuklar da bulunan hikayeleri yürekleri burkmaya devam ediyor. Kuşadası’nda sabaha karşı yakalanan 18’i çocuk, 11’i kadın 43 düzensiz göçmenin biri kundaktaki Suriyeli bebek çıktı.

Asayiş 13.09.2019, 11:34 13.09.2019, 11:41
Kuşadası’nda yürek burkan görüntü

Umuda yolculuk için her yolu deneyen göçmenlerin içinde kundaktaki çocuklar da bulunan hikayeleri yürekleri burkmaya devam ediyor. Kuşadası’nda sabaha karşı yakalanan 18’i çocuk, 11’i kadın 43 düzensiz göçmenin biri kundaktaki Suriyeli bebek çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, söz konusu hareket halindeki botu durdurdu. Durdurulan bot içerisindeki 42 Suriye ve 1 İran uyruklu toplam 43 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçak göçmenler arasındaki 4 aylık kundakta bir bebek bulunması dikkat çekti. Suriye uyruklu Ali ismindeki bebek sahil güvenlik ekipleri tarafından büyük bir titizlikle teslim alınırken, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da karnı doyuruldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göçmen Bürosu’na teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kuşadası #göçmen
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