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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İki otomobilin çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yaşamını yitirdi
Asayiş 02.10.2019, 20:26 02.10.2019, 20:39
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 45 PT 030 plakalı otomobil, Hisarcık-Emet kara yolunun 6. kilometresindeki tali yoldan çıkan Mehmet Şengül'ün kullandığı 43 PA 956 otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Esma Şengül, 112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Şengül, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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