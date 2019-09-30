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Kütahya’da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kütahya’da iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.
Asayiş 30.09.2019, 18:18
Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi’ndeki parkta iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan lise öğrencileri O.E. (16) ile M.E. (16) yaralandı. Daha sonra bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 lise öğrencisini gözaltına aldı.(Hüseyin Efe/İHA)
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